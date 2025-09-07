Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Sortie oiseaux des bords de Loire Je suis un oiseau, je voyage … ou pas ?

Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 15:30:00

fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, Stella propose des sorties de découverte des oiseaux de bords de Loire.

La commune de Beaulieu sur Loire propose dans le cadre des animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale, une sortie sur les oiseaux de bords de Loire.

Accompagnés de Stella, apprentie de l’ABC, petits et grands iront à la rencontre des oiseaux globetrotters , migrateurs, parcourant de très grandes distances. .

Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, Stella offers field trips to explore the birds along the banks of the Loire River.

L’événement Sortie oiseaux des bords de Loire Je suis un oiseau, je voyage … ou pas ? Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par ADRT45