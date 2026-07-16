Pêche du silure du bord en Loire Beaulieu-sur-Loire
mercredi 26 août 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Pêche du silure du bord en Loire
2 RUE DE SANTRANGES Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Decouverte de la pêche du silure du bord en Loire (pêche aux vifs)
Prêt à te mesurer au plus grand poisson de nos rivières ?
Viens vivre une expérience unique en découvrant la pêche du silure au vif, au cœur de la Loire, le plus long fleuve de France.
Au cours de cette demi-journée, tu apprendras Les techniques spécifiques de la pêche du silure; Comment choisir les meilleurs postes et comprendre le comportement de ce géant des eaux douces; La préparation et la présentation du vif; Les bons gestes pour combattre et maîtriser un poisson pouvant atteindre des tailles impressionnantes; Encadrés par des pêcheurs expérimentés de l’AAPPMA, les participants vivront une sortie riche en émotions, dans le respect du poisson, de la réglementation et du milieu naturel, Animation gratuite, réservée aux ados (12/17),
Materiel Fourni .
2 RUE DE SANTRANGES Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 49 48 56 lespecheursbelloceens@gmail.com
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English :
An Introduction to Shore Catfish Fishing on the Loire River (Live Bait Fishing)
L’événement Pêche du silure du bord en Loire Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par ADRT45
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