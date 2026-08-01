Sortie Les plantes comestibles, médicinales et artisanales, et leurs usages Beaulieu-sur-Loire
mercredi 19 août 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Sortie Les plantes comestibles, médicinales et artisanales, et leurs usages
2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Partez à la découverte des plantes sauvages et de leurs multiples usages lors d’une sortie nature organisée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu-sur-Loire. Une balade accessible dès 8 ans pour apprendre à reconnaître les espèces végétales qui vous entourent.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, participez à une sortie nature le mercredi 19 août à Beaulieu-sur-Loire, consacrée aux plantes comestibles, médicinales et artisanales. Accompagnés d’un intervenant, découvrez les richesses de la flore locale, apprenez à identifier les espèces végétales qui vous entourent et explorez leurs différents usages, qu’ils soient culinaires, thérapeutiques ou artisanaux.
Accessible à partir de 8 ans, cette animation gratuite est une belle occasion de mieux connaître la biodiversité locale tout en profitant d’un moment d’échange et de découverte en pleine nature. .
2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr
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English :
Set out to discover wild plants and their many uses during a nature outing organized as part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas. This walk is suitable for children ages 8 and up and will teach you how to identify the plant species around you.
L’événement Sortie Les plantes comestibles, médicinales et artisanales, et leurs usages Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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