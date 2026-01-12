Initiation à la pêche aux écrevisses

Chemin du Riot Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-18

Initiez-vous à la pêche à l’écrevisse lors d’une matinée encadrée et accessible à tous à Beaulieu-sur-Loire. Cette animation permet de découvrir les techniques, le milieu naturel et les espèces, dans un cadre convivial et pédagogique à l’étang du Riot, au cœur de l’été.

Cet été, la Fédération de pêche du Loiret propose une initiation à la pêche à l’écrevisse à Beaulieu-sur-Loire, à l’étang du Riot. Encadrée par un animateur spécialisé, cette matinée permet de découvrir les techniques de capture, d’identifier les espèces et de mieux comprendre leur rôle dans le milieu aquatique. Accessible aux débutants comme aux curieux de nature, l’animation se déroule dans un cadre calme et propice à l’observation. Pensée comme un temps à la fois ludique et pédagogique, elle offre une approche concrète de la biodiversité locale et des bons gestes liés à la pêche de loisir. Une activité idéale pour apprendre, manipuler et observer, tout en profitant d’un moment convivial en plein air. 5 .

Chemin du Riot Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 41 19 25 lespecheursbelloceens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduce yourself to crayfish fishing during a supervised morning open to all at Beaulieu-sur-Loire. This event provides an opportunity to discover techniques, the natural environment and species, in a friendly, educational setting at the Etang du Riot, in the heart of summer.

L’événement Initiation à la pêche aux écrevisses Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX