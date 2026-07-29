Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Sortie Plantes comestibles, médicinales, artisanales et leurs usages

Maison Marret, 2 rue du Verger Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez découvrir les plantes comestibles, médicinales et artisanales ainsi que leurs usages à Beaulieu sur Loire !

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, Didier de Loiret Nature Environnement vous racontera les secrets des plantes trouvées dans le village et bords des chemins. Au cours de cette matinée, vous seront expliqués les secrets des espèces végétales utilisées pour se soigner, dans l’artisanat ou encore celles qui sont consommées. .

Maison Marret, 2 rue du Verger Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

Come discover edible, medicinal, and artisanal plants and their uses in Beaulieu-sur-Loire!

L’événement Sortie Plantes comestibles, médicinales, artisanales et leurs usages Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par ADRT45