Sorties oiseaux des bords de Loire on me nomme oiseau, qui suis-je ? Beaulieu-sur-Loire
mercredi 29 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Sorties oiseaux des bords de Loire on me nomme oiseau, qui suis-je ?
Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 15:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, Stella propose des sorties de découverte des oiseaux de bords de Loire.
La commune de Beaulieu sur Loire propose dans le cadre des animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale, une sortie sur les oiseaux de bords de Loire.
Accompagnés de Stella, apprentie de l’ABC, petits et grands découvriront le monde fascinant des oiseaux au travers de leurs particularités pour vivre sur la Loire. .
Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr
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English :
As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, Stella offers field trips to explore the birds along the banks of the Loire River.
L’événement Sorties oiseaux des bords de Loire on me nomme oiseau, qui suis-je ? Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par ADRT45
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