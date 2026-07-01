Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Sorties oiseaux des bords de Loire Concerts, gazouillis et autres symphonies d’oiseaux

Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, Stella propose des sorties de découverte des oiseaux de bords de Loire.

La commune de Beaulieu sur Loire propose dans le cadre des animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale, une sortie sur les oiseaux de bords de Loire.

Animée par Stella, apprentie de l’ABC, les participants découvriront, observeront et écouteront les gazouillis et chants des oiseaux. .

Pont de Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, Stella offers field trips to explore the birds along the banks of the Loire River.

L’événement Sorties oiseaux des bords de Loire Concerts, gazouillis et autres symphonies d’oiseaux Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par ADRT45