Balade gourmande Beaulieu-sur-Loire

Balade gourmande du terroir

EARL Hautin Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Balade gourmande proposée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire

A l’occasion de l’anniversaire de la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu sur Loire, une balade gourmande permettra la découverte de produits du terroir et du territoire.

Organisée conjointement avec les Randonneurs ligériens, la balade sera ponctuée de haltes gourmandes, les marcheurs pourront réaliser leur repas. L’apéritif est offert à chaque participant.

Distance 9 km.

Prévoir des chaussures de marche, une lampe de poche, une tenue adaptée à la météo et son gobelet. 20 .

EARL Hautin Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

English :

Gourmet walk of the soil proposed by the House of the Soil and Animations of Beaulieu-sur-Loire

