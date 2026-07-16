Journée de découverte pêche aux Leurres en réservoir Beaulieu-sur-Loire
mercredi 5 août 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Journée de découverte pêche aux Leurres en réservoir
2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Journée de découverte pêche aux Leurres en reservoir
Journée tout public de découverte de la pêche aux Leurres en étang ou en Lac réservoir .
2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 49 48 56 lespecheursbelloceens@gmail.cm
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English :
Introductory Day to Lure Fishing in a Reservoir
L’événement Journée de découverte pêche aux Leurres en réservoir Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par ADRT45
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