Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Journée de découverte pêche aux Leurres en réservoir

2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Journée de découverte pêche aux Leurres en reservoir

Journée tout public de découverte de la pêche aux Leurres en étang ou en Lac réservoir .

2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 49 48 56 lespecheursbelloceens@gmail.cm

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English :

Introductory Day to Lure Fishing in a Reservoir

L’événement Journée de découverte pêche aux Leurres en réservoir Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par ADRT45