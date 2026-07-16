Pêche du black-bass aux leurres Beaulieu-sur-Loire
mercredi 12 août 2026 · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Loire
Pêche du black-bass aux leurres
2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Decouverte et initiatiation de la pêche du black-bass aux leurres
Tu as entre 12 et 17 ans et tu cherches une activité stylée pour déconnecter ? L’association AAPPMA Les Pêcheurs Bellocéens t’invite à une journée exclusive 100% ados !Viens découvrir l’art de la pêche aux leurres et te mesurer au roi du camouflage le Black-Bass !Rendez-vous sur l’ancien canal latéral à la Loire, un cadre naturel magnifique et le terrain de jeu idéal pour débusquer les plus beaux spécimens.Matériel fourni Cannes, moulinets, leurres… on s’occupe de tout.
Tu as déjà ton propre matos ? Apporte-le ! Nos passionnés t’aideront à le régler comme un pro et te donneront leurs meilleurs secrets pour faire un carton.Les places sont limitées ! Ne manque pas cette occasion unique de t’initier ou de te perfectionner avec les conseils de pêcheurs aguerris. .
2 Rue de Santranges Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 67 49 48 56 lespecheursbelloceens@gmail.com
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English :
Introduction to and Basics of Lure Fishing for Black Bass
L’événement Pêche du black-bass aux leurres Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-16 par ADRT45
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