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Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

mercredi 23 septembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Médiathèque de Beaufort
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Beaufort-en-Anjou

Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-10-09 18:30:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-09-29 2026-10-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-13

Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Grâce à la malle Fabrique ton Fablab du BiblioPôle, venez découvrir et expérimenter les outils de création numérique. Un Fablab, abréviation de fabrication laboratory , est un espace où tout le monde peut venir créer, inventer et fabriquer, pas besoin d’être un expert ou un geek.
De l’impression 3D à la découpe vinyle, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec vos créations marque-pages personnalisés, cartes pop-up, stickers…

Enfants à partir de 8 ans | ados | adultes   .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11  bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Digital Hackathons at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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