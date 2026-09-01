Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:30:00

fin : 2026-10-09 18:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-29 2026-10-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-13

Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Grâce à la malle Fabrique ton Fablab du BiblioPôle, venez découvrir et expérimenter les outils de création numérique. Un Fablab, abréviation de fabrication laboratory , est un espace où tout le monde peut venir créer, inventer et fabriquer, pas besoin d’être un expert ou un geek.

De l’impression 3D à la découpe vinyle, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec vos créations marque-pages personnalisés, cartes pop-up, stickers…

Enfants à partir de 8 ans | ados | adultes .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Digital Hackathons at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert