Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
mercredi 23 septembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-10-09 18:30:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-29 2026-10-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-13
Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Grâce à la malle Fabrique ton Fablab du BiblioPôle, venez découvrir et expérimenter les outils de création numérique. Un Fablab, abréviation de fabrication laboratory , est un espace où tout le monde peut venir créer, inventer et fabriquer, pas besoin d’être un expert ou un geek.
De l’impression 3D à la découpe vinyle, laissez libre cours à votre imagination et repartez avec vos créations marque-pages personnalisés, cartes pop-up, stickers…
Enfants à partir de 8 ans | ados | adultes .
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Digital Hackathons at the Beaufort-en-Anjou Media Center
L’événement Ateliers de bidouille numérique à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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