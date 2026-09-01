Ateliers de conversation Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Venez

partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral

autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la

cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et pleins d’autres sujets encore !

Ouvert à

tous les publics adultes de 17h30 à 18h30 à la bibliothèque François Villon (En

face du Métro Colonel Fabien). Gratuit, en accès libre, deux fois par mois.

Au 2éme étage de la bibliothèque en salle d’animation :

·

Le

mardi 15 septembre

. Le mardi 29 septembre

. Le mardi 13 octobre

. Le mardi 27 octobre

. Le mardi 10 novembre

. Le mardi 24 novembre

. Le mardi 8 décembre

. Le mardi 15 décembre

Vous apprenez le français, et voulez rencontrer d’autres personnes en améliorant votre français. Alors venez participer à nos ateliers de conversation à la bibliothèque.

Le mardi 24 novembre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 10 novembre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 27 octobre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 15 septembre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 29 septembre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 13 octobre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 08 décembre 2026

de 17h30 à 18h30

Le mardi 15 décembre 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T20:30:00+02:00

fin : 2026-12-15T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-15T17:30:00+02:00_2026-09-15T18:30:00+02:00;2026-09-29T17:30:00+02:00_2026-09-29T18:30:00+02:00;2026-10-13T17:30:00+02:00_2026-10-13T18:30:00+02:00;2026-10-27T17:30:00+02:00_2026-10-27T18:30:00+02:00;2026-11-10T17:30:00+02:00_2026-11-10T18:30:00+02:00;2026-11-24T17:30:00+02:00_2026-11-24T18:30:00+02:00;2026-12-08T17:30:00+02:00_2026-12-08T18:30:00+02:00;2026-12-15T17:30:00+02:00_2026-12-15T18:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr



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