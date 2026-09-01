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Ateliers de conversation Bibliothèque François Villon Paris

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Ateliers de conversation Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Venez
partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral
autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la
cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et pleins d’autres sujets encore !

Ouvert à
tous les publics adultes de 17h30 à 18h30 à la bibliothèque François Villon (En
face du Métro Colonel Fabien). Gratuit, en accès libre, deux fois par mois.

Au 2éme étage de la bibliothèque en salle d’animation :

·
Le
mardi 15 septembre

. Le mardi 29 septembre

. Le mardi 13 octobre

. Le mardi 27 octobre

. Le mardi 10 novembre

. Le mardi 24 novembre

. Le mardi 8 décembre

. Le mardi 15 décembre

Vous apprenez le français, et voulez rencontrer d’autres personnes en améliorant votre français. Alors venez participer à nos ateliers de conversation à la bibliothèque.
Le mardi 24 novembre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 10 novembre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 27 octobre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 15 septembre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 29 septembre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 13 octobre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 08 décembre 2026
de 17h30 à 18h30
Le mardi 15 décembre 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T20:30:00+02:00
fin : 2026-12-15T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-15T17:30:00+02:00_2026-09-15T18:30:00+02:00;2026-09-29T17:30:00+02:00_2026-09-29T18:30:00+02:00;2026-10-13T17:30:00+02:00_2026-10-13T18:30:00+02:00;2026-10-27T17:30:00+02:00_2026-10-27T18:30:00+02:00;2026-11-10T17:30:00+02:00_2026-11-10T18:30:00+02:00;2026-11-24T17:30:00+02:00_2026-11-24T18:30:00+02:00;2026-12-08T17:30:00+02:00_2026-12-08T18:30:00+02:00;2026-12-15T17:30:00+02:00_2026-12-15T18:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722 +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr


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