Ateliers de conversation en français, Bibliothèque du Châtelet, Rouen
mardi 25 août 2026 · Bibliothèque du Châtelet · Rouen
Informations pratiques
Ateliers de conversation en français Mardi 25 août, 10h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T10:00:00+02:00 – 2026-08-25T11:00:00+02:00
Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !Venez discuter autour d’un thé ou d’un café.Tous les niveaux sont les bienvenus.
Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ateliers-de-conversation-en-francais »}]
Vous apprenez le français ? Ce rendez-vous est pour vous !
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