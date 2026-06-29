Ateliers de conversation Médiathèque Marguerite Duras Paris

La médiathèque Marguerite Duras propose tous les mardis à 18h un atelier de conversation Français Langue Étrangère où nous partageons un moment convivial en français sur des thèmes variés .

L’atelier est gratuit, sans inscription, ouvert à toutes et à tous dans la limite des places disponibles.

L’atelier de conversation de la médiathèque :

vous êtes en train d’apprendre le français ? Venez discuter à la bibliothèque et rencontrer d’autres apprenants.

Du mardi 01 septembre 2026 au mardi 29 juin 2027 :

mardi

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T21:00:00+02:00

fin : 2027-06-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T18:00:00+02:00_2026-09-01T19:00:00+02:00;2026-09-08T18:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-15T18:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-22T18:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-29T18:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-10-06T18:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-13T18:00:00+02:00_2026-10-13T19:00:00+02:00;2026-10-20T18:00:00+02:00_2026-10-20T19:00:00+02:00;2026-10-27T18:00:00+02:00_2026-10-27T19:00:00+02:00;2026-11-03T18:00:00+02:00_2026-11-03T19:00:00+02:00;2026-11-10T18:00:00+02:00_2026-11-10T19:00:00+02:00;2026-11-17T18:00:00+02:00_2026-11-17T19:00:00+02:00;2026-11-24T18:00:00+02:00_2026-11-24T19:00:00+02:00;2026-12-01T18:00:00+02:00_2026-12-01T19:00:00+02:00;2026-12-08T18:00:00+02:00_2026-12-08T19:00:00+02:00;2026-12-15T18:00:00+02:00_2026-12-15T19:00:00+02:00;2026-12-22T18:00:00+02:00_2026-12-22T19:00:00+02:00;2026-12-29T18:00:00+02:00_2026-12-29T19:00:00+02:00;2027-01-05T18:00:00+02:00_2027-01-05T19:00:00+02:00;2027-01-12T18:00:00+02:00_2027-01-12T19:00:00+02:00;2027-01-19T18:00:00+02:00_2027-01-19T19:00:00+02:00;2027-01-26T18:00:00+02:00_2027-01-26T19:00:00+02:00;2027-02-02T18:00:00+02:00_2027-02-02T19:00:00+02:00;2027-02-09T18:00:00+02:00_2027-02-09T19:00:00+02:00;2027-02-16T18:00:00+02:00_2027-02-16T19:00:00+02:00;2027-02-23T18:00:00+02:00_2027-02-23T19:00:00+02:00;2027-03-02T18:00:00+02:00_2027-03-02T19:00:00+02:00;2027-03-09T18:00:00+02:00_2027-03-09T19:00:00+02:00;2027-03-16T18:00:00+02:00_2027-03-16T19:00:00+02:00;2027-03-23T18:00:00+02:00_2027-03-23T19:00:00+02:00;2027-03-30T18:00:00+02:00_2027-03-30T19:00:00+02:00;2027-04-06T18:00:00+02:00_2027-04-06T19:00:00+02:00;2027-04-13T18:00:00+02:00_2027-04-13T19:00:00+02:00;2027-04-20T18:00:00+02:00_2027-04-20T19:00:00+02:00;2027-04-27T18:00:00+02:00_2027-04-27T19:00:00+02:00;2027-05-04T18:00:00+02:00_2027-05-04T19:00:00+02:00;2027-05-11T18:00:00+02:00_2027-05-11T19:00:00+02:00;2027-05-18T18:00:00+02:00_2027-05-18T19:00:00+02:00;2027-05-25T18:00:00+02:00_2027-05-25T19:00:00+02:00;2027-06-01T18:00:00+02:00_2027-06-01T19:00:00+02:00;2027-06-08T18:00:00+02:00_2027-06-08T19:00:00+02:00;2027-06-15T18:00:00+02:00_2027-06-15T19:00:00+02:00;2027-06-22T18:00:00+02:00_2027-06-22T19:00:00+02:00;2027-06-29T18:00:00+02:00_2027-06-29T19:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire

