Ateliers de création, Louvre-Lens, Lens
Ateliers de création, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
Ateliers de création Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:40:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:40:00+02:00
Seul, entre amis ou en famille, venez réaliser votre création : confection d’une coiffe inspirée des motifs orientaux pour aller danser, réalisation d’une carte en transparence, participation à une fresque collective… Autant de moments créatifs à partager en cette nuit brillante.
En collaboration avec l’Ecole d’art de Lens – Fernand Bourguignon
Pour tous. Enfants accompagnés d’un adulte.
Ateliers de création accessibles de 18h à 22h en accès libre, dans la limite des places disponibles (un temps d’attente est possible devant les ateliers).
Derniers accès à 21h40.
Rendez-vous directement devant les espaces de création indiqués sur place.
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Seul, entre amis ou en famille, venez réaliser votre création : confection d’une coiffe inspirée des motifs orientaux pour aller danser, réalisation d’une carte en transparence, participation à une à…
©Louvre-Lens / F Iovino
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