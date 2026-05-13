Méditation électro-gnaoua, Louvre-Lens, Lens
Méditation électro-gnaoua, Louvre-Lens, Lens samedi 23 mai 2026.
Méditation électro-gnaoua Samedi 23 mai, 18h00 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:40:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:40:00+02:00
Le Gnaoua est une musique traditionnelle originaire du Maghreb rythmé et entêtante qui a pour but d’atteindre un état de transe. Omar Ek réinterprète cette musique grâce à ses synthétiseurs en adoucissant ses rythmes tout en gardant son énergie hypnotique pour créer un moment de méditation et de calme… à la portée de tous, même des plus petites oreilles.
⏳ 40 min
Pavillon de Verre
Gratuit, réservation sur place le jour-même dans la limite des places disponibles
Accessible à partir de 4 ans
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr
Le Gnaoua est une musique traditionnelle originaire du Maghreb rythmé et entêtante qui a pour but d’atteindre un état de transe. Omar Ek réinterprète cette musique grâce à ses synthétiseurs en ses en…
©DR
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