Soirée DJ mousse Lens
Soirée DJ mousse Lens samedi 23 mai 2026.
Lens
Soirée DJ mousse
Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Devenue un rendez-vous printanier incontournable depuis 2023, cette animation gratuite et ouverte à tous revient pour une troisième édition placée sous le signe de la bonne humeur, de la musique et de la mousse !
Prenez un DJ avec du bon son, de la mousse, des spots pour une ambiance encore plus festive et vous avez le cocktail de la soirée DJ Mousse .
Place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 86 86
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English :
A must-see spring event since 2023, this free event, open to all, is back for a third edition featuring good spirits, music and foam!
L’événement Soirée DJ mousse Lens a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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