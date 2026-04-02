Lens

Soirée DJ mousse

Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Devenue un rendez-vous printanier incontournable depuis 2023, cette animation gratuite et ouverte à tous revient pour une troisième édition placée sous le signe de la bonne humeur, de la musique et de la mousse !

Prenez un DJ avec du bon son, de la mousse, des spots pour une ambiance encore plus festive et vous avez le cocktail de la soirée DJ Mousse .

Place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A must-see spring event since 2023, this free event, open to all, is back for a third edition featuring good spirits, music and foam!

L’événement Soirée DJ mousse Lens a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin