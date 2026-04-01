LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit Lens
LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit Lens mercredi 13 mai 2026.
Lens
LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit
99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Film d’animation de Michel Ocelot (2011)
Deux enfants et un vieux projectionniste inventent des histoires extraordinaires dont ils sont les héros. Entièrement réalisé en papier découpé, Michel Ocelot nous transporte dans six contes magiques. .
99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62
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English :
Animated film by Michel Ocelot (2011)
L’événement LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit Lens a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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