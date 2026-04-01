Lens

LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Film d’animation de Michel Ocelot (2011)

Deux enfants et un vieux projectionniste inventent des histoires extraordinaires dont ils sont les héros. Entièrement réalisé en papier découpé, Michel Ocelot nous transporte dans six contes magiques. .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

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English :

Animated film by Michel Ocelot (2011)

L’événement LES MIOCHES AU CINOCHE Les contes de la nuit Lens a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin