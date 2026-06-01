Ateliers de la maison de l’habitat, Maison de l’habitat, Saint-Malo

Ateliers de la maison de l’habitat Vendredi 5 juin, 14h00 Maison de l’habitat Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

La Maison de l’habitat propose, tout au long de l’année, différents ateliers à destination des habitants du territoire, afin de leur apporter une information gratuite, fiable et éclairée.

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Vendredi 5 juin à 14h00

Renseignements et inscriptions :

https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/

infoenergie@pays-stmalo.fr

02 99 21 17 26

Maison de l’habitat 23 avenue Anita Conti – 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Rocabey Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « infoenergie@pays-stmalo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 21 17 26 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/ »}] [{« link »: « https://www.pays-stmalo.fr/actualites/les-ateliers-de-la-maison-de-lhabitat/ »}, {« link »: « mailto:infoenergie@pays-stmalo.fr »}]

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