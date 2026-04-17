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Ateliers de l’avenir numérique de Varzy Château de Varzy Varzy

Ateliers de l’avenir numérique de Varzy Château de Varzy Varzy

Ateliers de l’avenir numérique de Varzy Château de Varzy Varzy vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Château de Varzy

Adresse : 381 Rue Jacques Amiot

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Varzy

Ateliers de l’avenir numérique de Varzy

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:30:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18

Les 4èmes Ateliers de l’Avenir Numérique de Varzy ont lieu dans le cadre du Cycle des conférences au Château de Varzy organisé par la Bibliothèque de la Ville de Varzy et des Ateliers de l’Avenir Numérique (Forum sur la gouvernance de l’Internet) organisés par le Chapitre Français de l’Internet Society et l’Afnic.
Protégeons tous les utilisateurs d’Internet Avec différents partenaires locaux (Clef58, Ville de Varzy, Département de la Nièvre, Espace SocioCulturel du Val du Sauzay, E. Séniors, E Clairement, IA Café, Nièvre Numérique), nationaux (Afnic, Internet Society France, Conseil National du Numérique) et internationaux (ICANN, EURALO) Ateliers, escape game, conférences, théâtre musical Programmation complète https://www.isoc.fr/aan-varzy2026/   .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Ateliers de l’avenir numérique de Varzy

L’événement Ateliers de l’avenir numérique de Varzy Varzy a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Clamecy Haut Nivernais

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