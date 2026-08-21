Ateliers de modélisme, Musée Mer Marine, Bordeaux

Informations pratiques

Ateliers de modélisme 19 et 20 septembre Musée Mer Marine Gironde

Gratuit. Sur réservation (10 places par atelier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Musée Mer Marine met à l’honneur un savoir-faire dont les représentants se font de plus en plus rares : le modélisme naval.

En compagnie d’un maquettiste confirmé, les jeunes visiteurs réaliseront leur propre maquette artisanale du mythique Vendredi 13 et repartiront avec leur création.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée Mer Marine 89 rue des étrangers, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 19 77 73 https://www.mmmbordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mmmbordeaux.com/ »}] Ancré sur les bords des bassins à flot, port historique du Bordeaux du XIXe siècle, le musée Mer Marine porte la vocation de mettre en valeur les patrimoines à la fois historique et naturel du monde marin, en donnant la part belle à l’art de toutes les époques.

Conçu à partir de la collection privée de son fondateur, Norbert Fradin, le musée déploie sur plusieurs milliers de mètres carrés une histoire universelle de la navigation de la Préhistoire à nos jours, ainsi que des installations dédiées à la vie des océans et aux enjeux environnementaux qui la caractérisent.

Grâce à la richesse de la collection, l’art contemporain de chaque époque accompagne les milliers de modèles de bateaux, navires iconiques, objets historiques et scientifiques qui la composent, afin de les replacer dans leur contexte esthétique, mais il questionne aussi notre rapport aux océans lorsqu’il décore les bateaux, célèbre des faits de navigation ou clame la beauté et la fragilité de l’environnement marin. Tram B : arrêt « Rue Achard ». VCub : station Achard – station « Musée Mer Marine ». Bus : liane 7, arrêt « Lucien Faure ». Liane 9 : arrêt « Place Maran ». Liane 32 : arrêt « Lucien Faure ». Parking: interparking « Cité du Vin ».

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Musée Mer Marine met à l’honneur un savoir-faire dont les représentants se font de plus en plus rares : le modélisme naval.

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