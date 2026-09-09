Ateliers de pratique artistique et visite de l’Artothèque de Paris Est Marne et Bois, Artothèque de Paris Est Marne et Bois, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Artothèque de Paris Est Marne et Bois · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
Ateliers de pratique artistique et visite de l’Artothèque de Paris Est Marne et Bois 19 et 20 septembre Artothèque de Paris Est Marne et Bois Val-de-Marne
Adultes et adolescents à partir de 11 ans. Limité à 8 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Espace de diffusion et de promotion de l’art contemporain, l’artothèque de Paris Est Marne et Bois est un service de prêt d’oeuvres d’art contemporain. A l’occasion des Journées Européennes du Partrimoine, l’artothèque propose des ateliers de pratique artistique, mis en oeuvre par Leili Mohseni, artiste peintre.
Artothèque de Paris Est Marne et Bois 11 avenue du Bel Air, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 01 84 23 39 61 https://artothequemarnebois.fr/ https://www.instagram.com/artotheque_parisestmarnebois/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourisme-vincennes-marnebois.fr/atelier-de-pratique-artistique-et-visite-de-lartotheque »}] Espace de promotion et de diffusion de l’art contemporain, l’artothèque de Paris Est Marne et Bois est un service de prêt d’oeuvres d’art contemporain. Elle propose à l’emprunt plus d’un millier d’oeuvres originales aux styles et techniques variés. RER A ligne : St-Germain-en-Laye / Poissy / Cergy – Boissy-St-Léger
Station : Le Parc de Saint-Maur ou Champigny
ou accès par le BUS 306 (ligne Noisy Mont d’Est RER / St-Maur-Creteil RER) – Arrêt « Les Marronniers »
Espace de diffusion et de promotion de l’art contemporain, l’artothèque de Paris Est Marne et Bois est un service de prêt d’oeuvres d’art contemporain. A l’occasion des Journées Européennes du des de…
© Paris Est Marne et Bois
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