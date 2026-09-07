L’énigme de la réserve : visite ludique, Médiathèque Germaine-Tillion, Saint-Maur-des-Fossés
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Germaine-Tillion · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
L’énigme de la réserve : visite ludique Vendredi 18 septembre, 10h15, 15h15 Médiathèque Germaine-Tillion Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:15:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:15:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00
Catastrophe ! Le catalogue de la réserve ancienne a été égaré. Venez, en famille, explorer les réserves et aider les médiathécaires à résoudre cette énigme.
Médiathèque Germaine-Tillion 23 avenue Henri-Martin 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France
Catastrophe ! Le catalogue de la réserve ancienne a été égaré. Venez, en famille, explorer les réserves et aider les médiathécaires à résoudre cette énigme.
© Aurélien Prévot
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