UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Dié-des-Vosges

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges · Saint-Dié-des-Vosges

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges
Adresse
Saint-Dié-des-Vosges
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Vendredi 23 octobre, 09h00 Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00

Et pourquoi pas détourner des habitats traditionnels des régions françaises pour en faire des bâtiments de l’impossible. Prêt ?

Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est
Ma façade de l’impossible

Crédit photo : Heruditatem

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)