Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Vendredi 23 octobre, 09h00 Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00

Et pourquoi pas détourner des habitats traditionnels des régions françaises pour en faire des bâtiments de l’impossible. Prêt ?

Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

Ma façade de l’impossible

Crédit photo : Heruditatem