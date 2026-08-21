AGENDA · Saint-Dié-des-Vosges
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti, Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Ateliers de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine bâti Vendredi 23 octobre, 09h00 Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T09:00:00+02:00 – 2026-10-23T11:00:00+02:00
Et pourquoi pas détourner des habitats traditionnels des régions françaises pour en faire des bâtiments de l’impossible. Prêt ?
Médiathèque Jean de la Fontaine St-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est
Ma façade de l’impossible
Crédit photo : Heruditatem
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