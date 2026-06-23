Saint-Ilpize

Ateliers de technique d’orpaillage

parking du Moulin Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Les pieds dans l’eau sur les plages de l’Allier, vous serez à la recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des chercheurs d’or (Tube de récolte fourni).

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parking du Moulin Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49

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English :

With your feet in the water on the beaches of the Allier, you’ll search for semi-precious minerals hidden in the river’s alluvial deposits, using paddles in the manner of gold diggers (harvesting tube provided).

L’événement Ateliers de technique d’orpaillage Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne