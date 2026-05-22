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Concert avec le Duo des Puys Saint-Ilpize

Concert avec le Duo des Puys Saint-Ilpize mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 43380 Saint-Ilpize

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Ilpize

Concert avec le Duo des Puys

Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Violon et alto
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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   amisdesaintilpize@gmail.com

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English :

Violin and viola

L’événement Concert avec le Duo des Puys Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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