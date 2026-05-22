Concert aux chandelles avec la Chapotée, Saint-Ilpize
Concert aux chandelles avec la Chapotée, Saint-Ilpize mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Ilpize
Concert aux chandelles avec la Chapotée,
Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Musiques traditionnelles
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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amisdesaintilpize@gmail.com
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English :
Traditional music
L’événement Concert aux chandelles avec la Chapotée, Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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