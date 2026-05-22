Saint-Ilpize

Concert aux chandelles avec la Chapotée,

Eglise Saint-Ilpize Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Musiques traditionnelles

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Eglise Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amisdesaintilpize@gmail.com

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English :

Traditional music

L’événement Concert aux chandelles avec la Chapotée, Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne