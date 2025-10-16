Ateliers de vannerie buissonnière Salle de la Glycine Brissac Loire Aubance

Ateliers de vannerie buissonnière

Salle de la Glycine 36 rue de la Glycine Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-10-16 10:00:00

fin : 2026-06-18 13:00:00

Date(s) :

2025-10-16 2025-11-13 2025-12-18 2026-01-15 2026-02-12 2026-03-12 2026-04-09 2026-05-21 2026-06-18

Venez découvrir la vannerie buissonnière avec Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Lors d’un atelier mensuel de 3h, créez de petits objets avec les gestes de base de la vannerie et des végétaux cueillis dans la nature !

Nombre de participants max 10 personnes. .

Salle de la Glycine 36 rue de la Glycine Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 00 96 79 piedsanjoues@gmail.com

English :

Come and discover bush basketry with Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

German :

Entdecken Sie die buschige Korbflechterei mit Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Italiano :

Venite a scoprire la cesteria con Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

Espanol :

Venga a descubrir la cestería de matorral con Christelle Brizard ~ Pieds Anjoués

