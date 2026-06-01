Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin de Geneviève, Marie-Claude, Aurélien et Mickaël Brissac Loire Aubance samedi 13 juin 2026.

Brissac Loire Aubance

Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin de Geneviève, Marie-Claude, Aurélien et Mickaël

13A, route du Vignoble Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Visite dans le cadre de l’événement national Bienvenue dans mon jardin au naturel

L’autosuffisance est visée dans tous les domaines sur cette parcelle maison autonome, maison bioclimatique, fruitiers et petits fruits, miel, légumes issus de semis ou bourses aux plantes, serre walipini, brebis… Rien ne se perd dans ce jardin résidus végétaux et litières animales amendent le sol, une miellerie pour la récolte du miel et des confitures issues de 17 variétés de fruits. Un arboretum composé d’espèces locales et de quelques-unes plus exotiques agrémentent également cet espace. Un environnement propice à l’accueil de nombreux animaux sauvages et de belles découvertes !

Le samedi, de 10h30 à 12h, une animation concernant le moustique tigre mieux connaître son cycle de vie et les enjeux liés à cette espèce. .

13A, route du Vignoble Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Visit as part of the national Bienvenue dans mon jardin au naturel event

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Jardin de Geneviève, Marie-Claude, Aurélien et Mickaël Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-05 par Anjou tourisme & attractivité