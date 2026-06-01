Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Clara et Arnaud Brissac Loire Aubance dimanche 14 juin 2026.

Brissac Loire Aubance

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Clara et Arnaud

32, route de Saumur Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Visite dans le cadre de l’événement national Bienvenue dans mon jardin au naturel

Depuis 25 ans, Clara et Arnaud vivent au cœur de ce jardin, en constante évolution. Ce lieu rassemble à la fois des végétaux nourriciers, des plantes rapportées de voyages, des boutures sauvages récoltées lors de balades, de cadeaux… mais également une multitude d’espèces spontanées dont ils apprécient observer l’apparition chaque année. Cette diversité permet de favoriser l’accueil de nombreux insectes et oiseaux. Plantes aromatiques, fleurs et légumes se mélangent sur les zones de culture et tous les résidus végétaux sont laissés sur place. C’est un jardin poétique qui appelle à la déambulation avec de nombreux recoins mare, poulailler, rucher, potager, serres, coins sauvages, zone de loisirs… Ce jardin est avant tout pour Clara et Arnaud un lieu vivant, ressourçant et accueillant…une véritable extension de la maison ! .

32, route de Saumur Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@pieloireanjou.fr

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English :

Visit as part of the national Bienvenue dans mon jardin au naturel event

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Clara et Arnaud Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-05 par Anjou tourisme & attractivité