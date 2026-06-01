Fête de la Musique au Domaine de la Gonorderie La Gonorderie Brissac Loire Aubance
Fête de la Musique au Domaine de la Gonorderie La Gonorderie Brissac Loire Aubance samedi 20 juin 2026.
Brissac Loire Aubance
Fête de la Musique au Domaine de la Gonorderie
La Gonorderie 361 rue de la Gonorderie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter de 2 concerts en dégustant un verre de vin
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La Gonorderie 361 rue de la Gonorderie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire d.franck@gonorderie.fr
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English :
Enjoy 2 concerts with a glass of wine
L’événement Fête de la Musique au Domaine de la Gonorderie Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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