Ateliers d’échecs, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Ateliers d’échecs 28 février – 28 mars, les samedis Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Vous aimez jouer aux échecs ? Ou bien vous n’avez jamais osé franchir le pas ?

Les ateliers du samedi, proposés par Gérard Monange à la bibliothèque Bordeaux-Lac, vous tendent les bras.

A partir de 6 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers d’échecs participatifs et intergénérationnels Echecs Ateliers participatifs

© Bibliothèques de Bordeaux