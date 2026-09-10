Ateliers découverte d’artisanat d’art sur inscription (payants), Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Ateliers découverte d’artisanat d’art sur inscription (payants) Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Saint-Agil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition d’artisans d’art dans le parc du château

vitrail, céramique, vannerie, tissage, photographie, aquarelle, sellerie, chapellerie

Entrée libre samedi après-midi 14h-18h et dimanche 10h-18h

Le samedi après-midi, des ateliers d’initiations/ découvertes seront proposés :

14h à 15h Muriel Stavalen : atelier tissage et filage adultes 15€ ( 6 places).

14h à 16h Edwige Lesiourd : atelier Cyanotype adultes (4) 30€, enfants 15€ (1 à 2).

14h à 15h30 : J’ara Buschhoff atelier cuir adultes : 30€ ( 6 places).

Possibilité d’un 2° atelier si complet de 16h à 18h.

15h à 16h Louise Jaquet : atelier vannerie enfants 10€ (7 places).

15h30 à 17h, Aliette Gousseau dessin/aquarelle : adultes/enfant 8€ (15 places).

16h à 18h, Muriel Stalaven, atelier tissage et filage enfants : 15€ (6 places).

Matériel inclus dans le tarif.

Château de Saint-Agil Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254807417 [{« type »: « email », « value »: « contact.perche41@gmail.com »}] Dans le parc du château classé monument historique, les chevaux percheron, vont évoluer, soit montés, soit en attelage. parking

Exposition d’artisans d’art dans le parc du château

©Julie Dahan