Osez l’aventure d’une année d’ateliers d’écriture ! Des rendez-vous réguliers en petit groupe dans un cadre convivial, des propositions d’écriture riches et variées : les conditions idéales pour stimuler votre créativité.

Envie de vous mettre ou de vous remettre à l’écriture et de stimuler votre créativité ? Découvrez le plaisir d’écrire en atelier !

Du dimanche 04 octobre 2026 au dimanche 06 juin 2027 :

dimanche

de 10h00 à 12h30

Du dimanche 04 octobre 2026 au dimanche 06 juin 2027 :

dimanche

de 14h30 à 17h30

Du samedi 03 octobre 2026 au samedi 05 juin 2027 :

samedi

de 14h30 à 17h30

Du samedi 03 octobre 2026 au samedi 05 juin 2027 :

samedi

de 10h00 à 12h30

Du vendredi 02 octobre 2026 au vendredi 04 juin 2027 :

vendredi

de 19h00 à 22h00

Du vendredi 02 octobre 2026 au vendredi 04 juin 2027 :

vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

390 euros / Cycle annuel (un atelier de 3 heures mensuel).

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 98 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-06T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T14:00:00+02:00_2026-10-02T17:00:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T22:00:00+02:00;2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00;2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T17:30:00+02:00;2026-10-04T10:00:00+02:00_2026-10-04T12:30:00+02:00;2026-10-04T14:30:00+02:00_2026-10-04T17:30:00+02:00;2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T12:30:00+02:00;2026-10-10T14:30:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T12:30:00+02:00;2026-10-11T14:30:00+02:00_2026-10-11T17:30:00+02:00;2026-10-16T14:00:00+02:00_2026-10-16T17:00:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-17T10:00:00+02:00_2026-10-17T12:30:00+02:00;2026-10-17T14:30:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00;2026-10-18T10:00:00+02:00_2026-10-18T12:30:00+02:00;2026-10-18T14:30:00+02:00_2026-10-18T17:30:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T17:00:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T22:00:00+02:00;2026-10-24T10:00:00+02:00_2026-10-24T12:30:00+02:00;2026-10-24T14:30:00+02:00_2026-10-24T17:30:00+02:00;2026-10-25T10:00:00+02:00_2026-10-25T12:30:00+02:00;2026-10-25T14:30:00+02:00_2026-10-25T17:30:00+02:00;2026-10-30T14:00:00+02:00_2026-10-30T17:00:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T22:00:00+02:00;2026-10-31T10:00:00+02:00_2026-10-31T12:30:00+02:00;2026-10-31T14:30:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00;2026-11-01T10:00:00+02:00_2026-11-01T12:30:00+02:00;2026-11-01T14:30:00+02:00_2026-11-01T17:30:00+02:00;2026-11-06T14:00:00+02:00_2026-11-06T17:00:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T12:30:00+02:00;2026-11-07T14:30:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T12:30:00+02:00;2026-11-08T14:30:00+02:00_2026-11-08T17:30:00+02:00;2026-11-13T14:00:00+02:00_2026-11-13T17:00:00+02:00;2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T22:00:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T12:30:00+02:00;2026-11-14T14:30:00+02:00_2026-11-14T17:30:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T12:30:00+02:00;2026-11-15T14:30:00+02:00_2026-11-15T17:30:00+02:00;2026-11-20T14:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T22:00:00+02:00;2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T12:30:00+02:00;2026-11-21T14:30:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T12:30:00+02:00;2026-11-22T14:30:00+02:00_2026-11-22T17:30:00+02:00;2026-11-27T14:00:00+02:00_2026-11-27T17:00:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T22:00:00+02:00;2026-11-28T10:00:00+02:00_2026-11-28T12:30:00+02:00;2026-11-28T14:30:00+02:00_2026-11-28T17:30:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T12:30:00+02:00;2026-11-29T14:30:00+02:00_2026-11-29T17:30:00+02:00;2026-12-04T14:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T22:00:00+02:00;2026-12-05T10:00:00+02:00_2026-12-05T12:30:00+02:00;2026-12-05T14:30:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T12:30:00+02:00;2026-12-06T14:30:00+02:00_2026-12-06T17:30:00+02:00;2026-12-11T14:00:00+02:00_2026-12-11T17:00:00+02:00;2026-12-11T19:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T12:30:00+02:00;2026-12-12T14:30:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T12:30:00+02:00;2026-12-13T14:30:00+02:00_2026-12-13T17:30:00+02:00;2026-12-18T14:00:00+02:00_2026-12-18T17:00:00+02:00;2026-12-18T19:00:00+02:00_2026-12-18T22:00:00+02:00;2026-12-19T10:00:00+02:00_2026-12-19T12:30:00+02:00;2026-12-19T14:30:00+02:00_2026-12-19T17:30:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T12:30:00+02:00;2026-12-20T14:30:00+02:00_2026-12-20T17:30:00+02:00;2026-12-25T14:00:00+02:00_2026-12-25T17:00:00+02:00;2026-12-25T19:00:00+02:00_2026-12-25T22:00:00+02:00;2026-12-26T10:00:00+02:00_2026-12-26T12:30:00+02:00;2026-12-26T14:30:00+02:00_2026-12-26T17:30:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T12:30:00+02:00;2026-12-27T14:30:00+02:00_2026-12-27T17:30:00+02:00;2027-01-01T14:00:00+02:00_2027-01-01T17:00:00+02:00;2027-01-01T19:00:00+02:00_2027-01-01T22:00:00+02:00;2027-01-02T10:00:00+02:00_2027-01-02T12:30:00+02:00;2027-01-02T14:30:00+02:00_2027-01-02T17:30:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T12:30:00+02:00;2027-01-03T14:30:00+02:00_2027-01-03T17:30:00+02:00;2027-01-08T14:00:00+02:00_2027-01-08T17:00:00+02:00;2027-01-08T19:00:00+02:00_2027-01-08T22:00:00+02:00;2027-01-09T10:00:00+02:00_2027-01-09T12:30:00+02:00;2027-01-09T14:30:00+02:00_2027-01-09T17:30:00+02:00;2027-01-10T10:00:00+02:00_2027-01-10T12:30:00+02:00;2027-01-10T14:30:00+02:00_2027-01-10T17:30:00+02:00;2027-01-15T14:00:00+02:00_2027-01-15T17:00:00+02:00;2027-01-15T19:00:00+02:00_2027-01-15T22:00:00+02:00;2027-01-16T10:00:00+02:00_2027-01-16T12:30:00+02:00;2027-01-16T14:30:00+02:00_2027-01-16T17:30:00+02:00;2027-01-17T10:00:00+02:00_2027-01-17T12:30:00+02:00;2027-01-17T14:30:00+02:00_2027-01-17T17:30:00+02:00;2027-01-22T14:00:00+02:00_2027-01-22T17:00:00+02:00;2027-01-22T19:00:00+02:00_2027-01-22T22:00:00+02:00;2027-01-23T10:00:00+02:00_2027-01-23T12:30:00+02:00;2027-01-23T14:30:00+02:00_2027-01-23T17:30:00+02:00;2027-01-24T10:00:00+02:00_2027-01-24T12:30:00+02:00;2027-01-24T14:30:00+02:00_2027-01-24T17:30:00+02:00;2027-01-29T14:00:00+02:00_2027-01-29T17:00:00+02:00;2027-01-29T19:00:00+02:00_2027-01-29T22:00:00+02:00;2027-01-30T10:00:00+02:00_2027-01-30T12:30:00+02:00;2027-01-30T14:30:00+02:00_2027-01-30T17:30:00+02:00;2027-01-31T10:00:00+02:00_2027-01-31T12:30:00+02:00;2027-01-31T14:30:00+02:00_2027-01-31T17:30:00+02:00;2027-02-05T14:00:00+02:00_2027-02-05T17:00:00+02:00;2027-02-05T19:00:00+02:00_2027-02-05T22:00:00+02:00;2027-02-06T10:00:00+02:00_2027-02-06T12:30:00+02:00;2027-02-06T14:30:00+02:00_2027-02-06T17:30:00+02:00;2027-02-07T10:00:00+02:00_2027-02-07T12:30:00+02:00;2027-02-07T14:30:00+02:00_2027-02-07T17:30:00+02:00;2027-02-12T14:00:00+02:00_2027-02-12T17:00:00+02:00;2027-02-12T19:00:00+02:00_2027-02-12T22:00:00+02:00;2027-02-13T10:00:00+02:00_2027-02-13T12:30:00+02:00;2027-02-13T14:30:00+02:00_2027-02-13T17:30:00+02:00;2027-02-14T10:00:00+02:00_2027-02-14T12:30:00+02:00;2027-02-14T14:30:00+02:00_2027-02-14T17:30:00+02:00;2027-02-19T14:00:00+02:00_2027-02-19T17:00:00+02:00;2027-02-19T19:00:00+02:00_2027-02-19T22:00:00+02:00;2027-02-20T10:00:00+02:00_2027-02-20T12:30:00+02:00;2027-02-20T14:30:00+02:00_2027-02-20T17:30:00+02:00;2027-02-21T10:00:00+02:00_2027-02-21T12:30:00+02:00;2027-02-21T14:30:00+02:00_2027-02-21T17:30:00+02:00;2027-02-26T14:00:00+02:00_2027-02-26T17:00:00+02:00;2027-02-26T19:00:00+02:00_2027-02-26T22:00:00+02:00;2027-02-27T10:00:00+02:00_2027-02-27T12:30:00+02:00;2027-02-27T14:30:00+02:00_2027-02-27T17:30:00+02:00;2027-02-28T10:00:00+02:00_2027-02-28T12:30:00+02:00;2027-02-28T14:30:00+02:00_2027-02-28T17:30:00+02:00;2027-03-05T14:00:00+02:00_2027-03-05T17:00:00+02:00;2027-03-05T19:00:00+02:00_2027-03-05T22:00:00+02:00;2027-03-06T10:00:00+02:00_2027-03-06T12:30:00+02:00;2027-03-06T14:30:00+02:00_2027-03-06T17:30:00+02:00;2027-03-07T10:00:00+02:00_2027-03-07T12:30:00+02:00;2027-03-07T14:30:00+02:00_2027-03-07T17:30:00+02:00;2027-03-12T14:00:00+02:00_2027-03-12T17:00:00+02:00;2027-03-12T19:00:00+02:00_2027-03-12T22:00:00+02:00;2027-03-13T10:00:00+02:00_2027-03-13T12:30:00+02:00;2027-03-13T14:30:00+02:00_2027-03-13T17:30:00+02:00;2027-03-14T10:00:00+02:00_2027-03-14T12:30:00+02:00;2027-03-14T14:30:00+02:00_2027-03-14T17:30:00+02:00;2027-03-19T14:00:00+02:00_2027-03-19T17:00:00+02:00;2027-03-19T19:00:00+02:00_2027-03-19T22:00:00+02:00;2027-03-20T10:00:00+02:00_2027-03-20T12:30:00+02:00;2027-03-20T14:30:00+02:00_2027-03-20T17:30:00+02:00;2027-03-21T10:00:00+02:00_2027-03-21T12:30:00+02:00;2027-03-21T14:30:00+02:00_2027-03-21T17:30:00+02:00;2027-03-26T14:00:00+02:00_2027-03-26T17:00:00+02:00;2027-03-26T19:00:00+02:00_2027-03-26T22:00:00+02:00;2027-03-27T10:00:00+02:00_2027-03-27T12:30:00+02:00;2027-03-27T14:30:00+02:00_2027-03-27T17:30:00+02:00;2027-03-28T10:00:00+02:00_2027-03-28T12:30:00+02:00;2027-03-28T14:30:00+02:00_2027-03-28T17:30:00+02:00;2027-04-02T14:00:00+02:00_2027-04-02T17:00:00+02:00;2027-04-02T19:00:00+02:00_2027-04-02T22:00:00+02:00;2027-04-03T10:00:00+02:00_2027-04-03T12:30:00+02:00;2027-04-03T14:30:00+02:00_2027-04-03T17:30:00+02:00;2027-04-04T10:00:00+02:00_2027-04-04T12:30:00+02:00;2027-04-04T14:30:00+02:00_2027-04-04T17:30:00+02:00;2027-04-09T14:00:00+02:00_2027-04-09T17:00:00+02:00;2027-04-09T19:00:00+02:00_2027-04-09T22:00:00+02:00;2027-04-10T10:00:00+02:00_2027-04-10T12:30:00+02:00;2027-04-10T14:30:00+02:00_2027-04-10T17:30:00+02:00;2027-04-11T10:00:00+02:00_2027-04-11T12:30:00+02:00;2027-04-11T14:30:00+02:00_2027-04-11T17:30:00+02:00;2027-04-16T14:00:00+02:00_2027-04-16T17:00:00+02:00;2027-04-16T19:00:00+02:00_2027-04-16T22:00:00+02:00;2027-04-17T10:00:00+02:00_2027-04-17T12:30:00+02:00;2027-04-17T14:30:00+02:00_2027-04-17T17:30:00+02:00;2027-04-18T10:00:00+02:00_2027-04-18T12:30:00+02:00;2027-04-18T14:30:00+02:00_2027-04-18T17:30:00+02:00;2027-04-23T14:00:00+02:00_2027-04-23T17:00:00+02:00;2027-04-23T19:00:00+02:00_2027-04-23T22:00:00+02:00;2027-04-24T10:00:00+02:00_2027-04-24T12:30:00+02:00;2027-04-24T14:30:00+02:00_2027-04-24T17:30:00+02:00;2027-04-25T10:00:00+02:00_2027-04-25T12:30:00+02:00;2027-04-25T14:30:00+02:00_2027-04-25T17:30:00+02:00;2027-04-30T14:00:00+02:00_2027-04-30T17:00:00+02:00;2027-04-30T19:00:00+02:00_2027-04-30T22:00:00+02:00;2027-05-01T10:00:00+02:00_2027-05-01T12:30:00+02:00;2027-05-01T14:30:00+02:00_2027-05-01T17:30:00+02:00;2027-05-02T10:00:00+02:00_2027-05-02T12:30:00+02:00;2027-05-02T14:30:00+02:00_2027-05-02T17:30:00+02:00;2027-05-07T14:00:00+02:00_2027-05-07T17:00:00+02:00;2027-05-07T19:00:00+02:00_2027-05-07T22:00:00+02:00;2027-05-08T10:00:00+02:00_2027-05-08T12:30:00+02:00;2027-05-08T14:30:00+02:00_2027-05-08T17:30:00+02:00;2027-05-09T10:00:00+02:00_2027-05-09T12:30:00+02:00;2027-05-09T14:30:00+02:00_2027-05-09T17:30:00+02:00;2027-05-14T14:00:00+02:00_2027-05-14T17:00:00+02:00;2027-05-14T19:00:00+02:00_2027-05-14T22:00:00+02:00;2027-05-15T10:00:00+02:00_2027-05-15T12:30:00+02:00;2027-05-15T14:30:00+02:00_2027-05-15T17:30:00+02:00;2027-05-16T10:00:00+02:00_2027-05-16T12:30:00+02:00;2027-05-16T14:30:00+02:00_2027-05-16T17:30:00+02:00;2027-05-21T14:00:00+02:00_2027-05-21T17:00:00+02:00;2027-05-21T19:00:00+02:00_2027-05-21T22:00:00+02:00;2027-05-22T10:00:00+02:00_2027-05-22T12:30:00+02:00;2027-05-22T14:30:00+02:00_2027-05-22T17:30:00+02:00;2027-05-23T10:00:00+02:00_2027-05-23T12:30:00+02:00;2027-05-23T14:30:00+02:00_2027-05-23T17:30:00+02:00;2027-05-28T14:00:00+02:00_2027-05-28T17:00:00+02:00;2027-05-28T19:00:00+02:00_2027-05-28T22:00:00+02:00;2027-05-29T10:00:00+02:00_2027-05-29T12:30:00+02:00;2027-05-29T14:30:00+02:00_2027-05-29T17:30:00+02:00;2027-05-30T10:00:00+02:00_2027-05-30T12:30:00+02:00;2027-05-30T14:30:00+02:00_2027-05-30T17:30:00+02:00;2027-06-04T14:00:00+02:00_2027-06-04T17:00:00+02:00;2027-06-04T19:00:00+02:00_2027-06-04T22:00:00+02:00;2027-06-05T10:00:00+02:00_2027-06-05T12:30:00+02:00;2027-06-05T14:30:00+02:00_2027-06-05T17:30:00+02:00;2027-06-06T10:00:00+02:00_2027-06-06T12:30:00+02:00;2027-06-06T14:30:00+02:00_2027-06-06T17:30:00+02:00

Couleurs Brazil 18, rue du Borrego 75020 Paris

https://ateliers-ecriture.fr +33676988974 langue.soi@gmail.com



Afficher la carte du lieu Couleurs Brazil et trouvez le meilleur itinéraire

