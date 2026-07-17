Ateliers d’écriture et de conversation, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque Bordeaux-Lac · Bordeaux
Informations pratiques
Ateliers d’écriture et de conversation 1 octobre – 17 décembre, certains jeudis Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-12-17T09:30:00+01:00 – 2026-12-17T11:30:00+01:00
La bibliothèque Bordeaux-Lac vous accueille pour des ateliers d’écriture et de conversation à destination des publics allophones.
Atelier de conversation les jeudis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre à 9h30.
Ateliers d’écriture les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre à 9h30.
Pour adultes, sur inscription auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Ateliers participatifs pour public allophone
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