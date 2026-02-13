Ateliers d’écriture et de conversation, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Ateliers d’écriture et de conversation 26 février – 24 avril Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:00:00+01:00

Fin : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T11:00:00+02:00

La bibliothèque Bordeaux-Lac vous accueille pour des ateliers d’écriture et de conversation à destination des publics allophones.

Ateliers de conversation les jeudis 8 janvier, 26 février et 2 avril à 9h30.

Ateliers d’écriture les jeudis 22 janvier, 12 mars et le vendredi 24 avril à 9h30.

Pour adultes, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ateliers participatifs pour public allophone Ateliers Public allophone

