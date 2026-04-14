Ateliers d’écriture : récit de soi et fragments autobiographiques, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Ateliers d’écriture : récit de soi et fragments autobiographiques Jeudi 21 mai, 17h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:00:00+02:00

Cycle de 3 séances.

Accompagnés par Cécile Costa (Âme Plume), offrez-vous une parenthèse créative pour explorer votre intériorité et laisser fleurir vos mots. Dans un cadre rassurant, venez goûter au plaisir de l’écriture comme outil de connaissance de soi et de partage. Nul besoin d’être expert : seul le plaisir de se dire et d’écouter compte.

La séance se clôture par un temps de lecture partagée (pour ceux qui le souhaitent), moment privilégié de résonance avec le groupe.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

En cet instant, je suis – Un inventaire de vie et À l’instant T / écriture poétique Adulte Atelier écriture