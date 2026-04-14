Mai à Vélo 2026, Q ENERGY, Avignon
Mai à Vélo 2026, Q ENERGY, Avignon vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Q ENERGY Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Q ENERGY 330 Rue du Mourelet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://qenergy.eu/france/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201772
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