Ateliers d’éducation et de sensibilisation à l’image, Les Trois Bains, Paris

Informations pratiques

Ateliers d’éducation et de sensibilisation à l’image 6 – 27 janvier 2027, les mercredis Les Trois Bains Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-06T14:00:00+01:00 – 2027-01-06T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-27T14:00:00+01:00 – 2027-01-27T18:00:00+01:00

Les Trois Bains proposeront des ateliers d’éducation à l’image à des enfants du 20ème arrondissement. Il s’agira sans doute de collaborer avec une école du 20ème et d’y proposer des ateliers hebdomadaires sur une période d’un mois pour les initier aux fondamentaux de la photographie, de la prise de vue au tirage. Les tirages réalisés lors de ces ateliers seront par la suite intégrés à l’exposition au même titre que ceux des artistes invités, affirmant ainsi la dimension inclusive, pédagogique et collective du projet.

Les Trois Bains 80 rue des Vignoles Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France https://les3bains.fr/ https://www.instagram.com/lestroisbains [{« type »: « email », « value »: « contact@les3bains.fr »}] Les Trois Bains sont un collectif d’une quinzaine de photographes réunis autour d’un laboratoire argentique dans le 20e arrondissement de Paris.

Notre mission première est la production. Chaque membre vient pour travailler sur ses projets personnels — développement, tirage, recherche sur les procédés historiques.

Notre mission seconde est la transmission. Nous initions le public à la photographie argentique à travers des ateliers rigoureux, animés par les membres du collectif et par des praticiens invités. Chaque atelier est développé et testé en interne avant d’être proposé au public. Ligne métro 9 : Buzenval / 2 : Avron

Bus

Les Trois Bains proposeront des ateliers d’éducation à l’image à des enfants du 20ème arrondissement. Il s’agira sans doute de collaborer avec une école du 20ème et d’y proposer des ateliers sur une…

©Kevin Ingrez