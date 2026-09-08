Ateliers design par les étudiants de l’ESDAC, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Ateliers design par les étudiants de l’ESDAC Samedi 19 septembre, 10h30 Fondation Vasarély Bouches-du-Rhône

Tarif plein : 12 € -Tarif réduit : 5 €* – Gratuit pour les moins de 15 ans

*sur justificatif

Ateliers Gratuit – Sans réservation. Participation selon places disponibles. Ateliers accessibles au fur et à mesure des arrivées. + Accès aux expos du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Tout au long de la journée, participez à des ateliers de découverte animés autour des différentes disciplines du design. Pensés pour tous les publics, ces temps d’échange et de création vous invitent à explorer les coulisses du design produit, du design graphique, du design d’espace et du design de mode.

Encadrés par les étudiants, ces ateliers offrent une occasion privilégiée de comprendre les démarches créatives, d’expérimenter différentes techniques et de découvrir les multiples facettes des métiers du design dans un cadre inspirant.

Fondation Vasarély 1 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442200109 https://www.fondationvasarely.org Hongrois d’origine, Victor Vasarely (1906-1997) , élabore à partir de 1966 le projet d’un centre architectonique rassemblant les deux parties de son oeuvre, l’une picturale (art optique) , l’autre théorique. La première est présentée dès 1970 dans le château de Gordes ; pour la seconde, un bâtiment conçu entièrement par Vasarely est construit par Jean Sonnier et son associé Dominique Ronsseray : il est inauguré en 1976. Une grande sculpture, en forme de V, signale le bâtiment, dont la façade aveugle se présente comme un pliage répétitif alternant des panneaux fond blanc – fond noir. La fondation est constituée de seize alvéoles hexagonales accolées ; il ne s’agit pas d’un musée, mais d’un centre artistique à plusieurs fonctions : exposition des « intégrations », but pédagogique, centre d’échanges sur la création contemporaine, … L’édifice comporte une ossature en béton, habillée de panneaux d’aluminium ou de vitrages ; l’éclairage est assuré par des verrières zénithales.

Tout au long de la journée, participez à des ateliers de découverte animés autour des différentes disciplines du design. Pensés pour tous les publics, ces temps d’échange et de création vous invitent…

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