Soirée d’ouverture Festival Musique dans la Rue Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée d’ouverture Festival Musique dans la Rue

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 21h15. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:15:00

Date(s) :

2026-08-21

Excellence musicale et dialogue interculturel le Jeune Ensemble Berlin à Aix-en-Provence. Organisé en partenariat avec le Centre Franco-Allemand de Provence, ce concert ouvrira le Festival Musique dans la Rue à l’Auditorium Campra.

Dans le prolongement de son concert à la Philharmonie de Berlin, le Jeune Ensemble Berlin retrouve le violoniste franco-syrien aixois Bilal Alnemr pour un concert symphonique placé sous le signe de l’excellence musicale et du dialogue entre les cultures.

Sous la direction de Michael Riedel, le programme réunit l’élégance des Romances pour violon de Beethoven, le raffinement de Fauré et la force expressive de la Symphonie n° 2 de Kurt Weill.



Des foodtrucks seront présents sur l’esplanade avant et après le concert. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Musical Excellence and Intercultural Dialogue: the Jeune Ensemble Berlin Aix-en-Provence. Organized in partnership with the Franco-German Center of Provence, this concert will open the “Musique dans la Rue” Festival at the Campra Auditorium.

L’événement Soirée d’ouverture Festival Musique dans la Rue Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence