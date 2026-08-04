Concert Viva Cuba Place D’ Albertas Aix-en-Provence
mercredi 26 août 2026 · Place D' Albertas · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Viva Cuba
Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 19h et de 19h30 à 20h. Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Cuba, la nation-musique. On pense à Compay Segundo et ses acolytes de Buena Vista Social Club. Ce genre associant danse et musique, avec des éléments et instruments afro-cubains. Mais que sait-on de la musique savante cubaine ?
Répertoire inédit en France et fruit des recherches de Mareike Schellenberger, le duo présentera des mélodies cubaines d’une qualité exceptionnelle, dans la lignée des grands romantiques pour Lico Jimenez et post-romantiques du XXème siècle pour Gisela Hernandez.
● Mareike Schellenberger, mezzo-soprano
● Olivier Lechardeur, piano
// Programme //
Canciones liricas cubanas (mélodies lyriques cubaines)
Œuvres de Gisela Hernandez et Lico Jiménez.
Gisela Hernandez / Nueve Canciones
1. Mi corazon lo trajo el mar (Mirtha Aguirre)
2. Unica mar (Mirtha Aguirre)
3. Solo por el rocio (F. Garcia Lorca)
4. Huerto de marzo (F. Garcia Lorca)
5. Romancillo (F. Garcia Lorca)
6. Transito (Rabindranaz Tagore)
7. Deprisa, tierra, deprisa ! (Juan Ramon Jimenez)
8. Dialogo (Dulce Maria Loynaz)
9. Voy a medirme el amor (Dulce Maria Loynaz)
Lico Jiménez / Cinco Canciones
1. Las Ondinas (Manuel del Palacio)
2. Amor (G. Núñez de Arce)
3. Crepúsculo (G. Núñez de Arce)
4. Fior di Siepe (Lorenzo Stecchetty)
5. El Simoún (A. Ros de Olano) .
Place D’ Albertas La place d’Albertas Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
Cuba, the nation of music. We think of %E0 Compay Segundo and his fellow members of the Buena Vista Social Club. This genre combines dance and music, featuring Afro-Cuban %E9l%E9ments and instruments. But what do we know about Cuban classical music?
L’événement Concert Viva Cuba Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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