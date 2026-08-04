Concert Il est venu le temps des cathédrales Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Il est venu le temps des cathédrales

Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 19h et de 20h à 20h30. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Ce concert de polyphonies de la Renaissance mêlera improvisations et répertoire sacré pour voix (du duo au quatuor vocal) et instruments (orgue, luth, flûte à bec).

Improvisations sur des psaumes à quatre voix, improvisations de canons et de faux-bourdon à deux et trois voix.



● Maïlys Hercod, voix

● Lancelot Hercod, flûte à bec

● Cyril Morane, voix

● Gustavo Martinez, luth

● Adam Bernadac, orgue



// Programme //

Suite de Danses extraites du Terpsichore, Michael Praetorius

Improvisations et Psaumes, Claude Goudimel à quatre voix

Diminutions sur des psaumes, Jacob van Eyck

Fantasia pour luth, Francesco da Milano

Canons improvisés

Hymne en Faux-bourdon

La Bomba, Mateo Flecha .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

This concert of Renaissance polyphonic music will combine improvisations with sacred repertoire for voices (from duets to vocal quartets) and instruments (organ, lute, recorder).

L’événement Concert Il est venu le temps des cathédrales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence