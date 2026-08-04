Concert Il est venu le temps des cathédrales Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence
mercredi 26 août 2026 · Eglise du Saint-Esprit · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Il est venu le temps des cathédrales
Mercredi 26 août 2026 de 18h30 à 19h et de 20h à 20h30. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Ce concert de polyphonies de la Renaissance mêlera improvisations et répertoire sacré pour voix (du duo au quatuor vocal) et instruments (orgue, luth, flûte à bec).
Improvisations sur des psaumes à quatre voix, improvisations de canons et de faux-bourdon à deux et trois voix.
● Maïlys Hercod, voix
● Lancelot Hercod, flûte à bec
● Cyril Morane, voix
● Gustavo Martinez, luth
● Adam Bernadac, orgue
// Programme //
Suite de Danses extraites du Terpsichore, Michael Praetorius
Improvisations et Psaumes, Claude Goudimel à quatre voix
Diminutions sur des psaumes, Jacob van Eyck
Fantasia pour luth, Francesco da Milano
Canons improvisés
Hymne en Faux-bourdon
La Bomba, Mateo Flecha .
Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
This concert of Renaissance polyphonic music will combine improvisations with sacred repertoire for voices (from duets to vocal quartets) and instruments (organ, lute, recorder).
L’événement Concert Il est venu le temps des cathédrales Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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