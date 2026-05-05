Ateliers dessin manga (dès 10 ans) BFM Centre-ville Limoges
Ateliers dessin manga (dès 10 ans) BFM Centre-ville Limoges mercredi 3 juin 2026.
Limoges
Ateliers dessin manga (dès 10 ans)
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06
Afin de pérenniser l’exposition sur la culture des mangas et la culture nipponne, l’artiste-illustratrice Olivia Benoit propose un atelier dessin manga à destination du jeune public (dès 10 ans).
Réservations auprès des organisateurs. .
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 65 bfm.image.son@limoges.fr
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English : Ateliers dessin manga (dès 10 ans)
L’événement Ateliers dessin manga (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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