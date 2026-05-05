Ateliers dessin manga (dès 10 ans) BFM Centre-ville Limoges

Limoges

Ateliers dessin manga (dès 10 ans)

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06

Afin de pérenniser l’exposition sur la culture des mangas et la culture nipponne, l’artiste-illustratrice Olivia Benoit propose un atelier dessin manga à destination du jeune public (dès 10 ans).

Réservations auprès des organisateurs. .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 65 bfm.image.son@limoges.fr

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English : Ateliers dessin manga (dès 10 ans)

L’événement Ateliers dessin manga (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole