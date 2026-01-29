La très catastrophique visite au zoo

9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Les élèves de l’école spéciale Les Pics verts mènent l’enquête sur l’inondation qui a frappé leur établissement. Mais comment une simple investigation conduit-elle à une visite catastrophique… au zoo ? Tout commence par une série de petits incidents qui s’accumulent, jusqu’à provoquer un véritable tremblement de terre. Pour saisir l’ampleur de cette catastrophe, il faut remonter à l’événement initial. Préparez-vous pour une comédie policière pleine de rebondissements ! .

9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 84 42 86 patrice.seyt@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La très catastrophique visite au zoo

L’événement La très catastrophique visite au zoo Limoges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Limoges Métropole