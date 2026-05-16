Cluster #1 Pavillon de l’Orangerie Limoges
Cluster #1 Pavillon de l’Orangerie Limoges mercredi 3 juin 2026.
Limoges
Cluster #1
Pavillon de l’Orangerie 4 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 13:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
L’Association culturelle ASTAR organise une exposition collective d’art contemporain baptisée Cluster #1 . Le but de cette exposition est de faire connaître et de valoriser le travail de jeunes artistes plasticiens locaux.
C’est également l’occasion de permettre au grand public de découvrir dans un lieu ouvert des artistes émergents et plus généralement d’approcher la création artistique contemporaine dans toute sa vigueur et sa diversité. .
Pavillon de l’Orangerie 4 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 45 16 19 astar.asso@yahoo.com
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English : Cluster #1
L’événement Cluster #1 Limoges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Limoges Métropole
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