Ateliers dessiner c’est oser ! Rodez
samedi 18 juillet 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Ateliers dessiner c’est oser !
5 Rue de Bonald Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-18
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-23
L’illustratrice Claire Cassat organise des ateliers et apéros dessin au sein de la galerie d’art Quartier Libre avec 3 artistes photographe.
Envie de réveiller votre créativité, de prendre confiance dans votre coup de crayon ou simplement de vous offrir un moment de détente artistique ? Rejoignez-nous dans la galerie d’art Quartier Libre pour un moment placé sous le signe du dessin et de la convivialité !
Deux rendez-vous au choix
– Atelier dessin de 10h à 12h
– Apéro dessin de 19h à 21h
Venez partager un moment créatif, et découvrir que dessiner est avant tout un plaisir. Osez prendre le crayon ! 20 .
5 Rue de Bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie quartierlibrerodez@gmail.com
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English :
Illustrator Claire Cassat is organizing workshops and drawing after-parties at the Quartier Libre art gallery with three photographers.
L’événement Ateliers dessiner c’est oser ! Rodez a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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