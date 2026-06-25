Informations pratiques

Rodez

Ateliers dessiner c’est oser !

5 Rue de Bonald Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-18

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-23

L’illustratrice Claire Cassat organise des ateliers et apéros dessin au sein de la galerie d’art Quartier Libre avec 3 artistes photographe.

Envie de réveiller votre créativité, de prendre confiance dans votre coup de crayon ou simplement de vous offrir un moment de détente artistique ? Rejoignez-nous dans la galerie d’art Quartier Libre pour un moment placé sous le signe du dessin et de la convivialité !

Deux rendez-vous au choix

– Atelier dessin de 10h à 12h

– Apéro dessin de 19h à 21h

Venez partager un moment créatif, et découvrir que dessiner est avant tout un plaisir. Osez prendre le crayon ! 20 .

5 Rue de Bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie quartierlibrerodez@gmail.com

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English :

Illustrator Claire Cassat is organizing workshops and drawing after-parties at the Quartier Libre art gallery with three photographers.

L’événement Ateliers dessiner c’est oser ! Rodez a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)