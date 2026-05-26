Ateliers d’expression Écriture poétique TARBES Tarbes
Ateliers d’expression Écriture poétique TARBES Tarbes mardi 2 juin 2026.
Tarbes
Ateliers d’expression Écriture poétique
TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 16:30:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
L’Association Encre et Lumière vous invite à la rejoindre pour des créations ludiques à partir de propositions, d’images, de collages, de photos, fabrique de recueil…
Ateliers pour adultes et ados les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juin
Un temps hors du quotidien et de ses contraintes… Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…
Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition… Le plaisir du partage dans un temps convivial…
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS voir bloc Coordonnées
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TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 05 94 21 encre-et-lumiere@mailo.com
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English :
The Association Encre et Lumière invites you to join them for playful creations based on proposals, images, collages, photos, book-making…
Workshops for adults and teenagers: Tuesdays June 2, 9, 16, 23 and 30
A time away from everyday life and its constraints… A time for oneself, to discover what can spring from our hands…
And for the pleasure of looking beyond aesthetic judgement and competition… The pleasure of sharing in a convivial atmosphere…
INFORMATION AND REGISTRATION see Contact block
L’événement Ateliers d’expression Écriture poétique Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65
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