Ateliers en continu autour des livres d’artistes, MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Informations pratiques

Ateliers en continu autour des livres d’artistes Dimanche 20 septembre, 14h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de livres d’artistes de la collection du centre de documentation et mini-ateliers, en continu et en accès libre.

Ateliers ouverts à tous et toutes (petits et grands).

En continu et en accès libre

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Exposition de livres d’artistes de la collection du centre de documentation et mini-ateliers

©MAC VAL