Ateliers en continu autour des livres d’artistes, MAC VAL, Vitry-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · MAC VAL · Vitry-sur-Seine
Informations pratiques
Ateliers en continu autour des livres d’artistes Dimanche 20 septembre, 14h00 MAC VAL Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de livres d’artistes de la collection du centre de documentation et mini-ateliers, en continu et en accès libre.
Ateliers ouverts à tous et toutes (petits et grands).
En continu et en accès libre
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Exposition de livres d’artistes de la collection du centre de documentation et mini-ateliers
©MAC VAL
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