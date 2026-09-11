Ateliers en présence d’étudiants diplômés de l’ESAD Saint-Étienne, Cité du design, Saint-Étienne

Informations pratiques

Ateliers en présence d’étudiants diplômés de l’ESAD Saint-Étienne 19 et 20 septembre Cité du design Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des étudiants diplômés de l’ESAD Saint-Étienne en 2024 et 2025 proposent des ateliers gratuits et en accès libre.

Expédition Utoupie

Cécile Poulat, 2024 /DNSEP Design mention ACDC_espaces. Dans cet atelier, venez découvrir une machine à roues qui fonctionne sans électricité, grâce à l’énergie humaine. Sa force de rotation permet de sculpter des formes en bois et d’expérimenter un savoir-faire artisanal par la coopération et la manipulation.

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre Lieu : La Platine, Cité du design (Agora) Horaires : de 10h30 à 12h – 14h30 à 16h Jauge limitée : 6 participants Âge : à partir de 13 ans

Atelier carte postale de tes rêves

Club Mijo – Clémence Joseph et Laura Millaud – 2024 / DNSEP Design mention Publics

Lors de cet atelier, les enfants sont invités à créer la carte postale de leurs rêves. Le recto devient un espace de composition visuelle, où chacun peut imaginer sa carte postale à partir de stickers, d’images détourées et de dessins. Au verso, les enfants prolongent leur création par l’écriture, en décrivant le décor et le lieu de vacances fictif qu’ils ont inventés. L’atelier invite ainsi à explorer les imaginaires liés aux vacances, ainsi que les objets et les symboles qui leur sont associés.

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre Lieu : La Cabane Horaires : en continu de 14h à 17h30 Effectif : 8 enfants en même temps Âge : à partir de 5 ans

Module 9×20

Emma Duplanil, 2025 / DNSEP Art mention ACDC_espaces

À partir de modules réalisés dans des chutes de bois découpées, les participants sont invités à coopérer, manipuler et assembler des éléments simples. Ils créent ainsi ensemble une construction collective et évolutive.

Dates : samedi 19 et dimanche 20 septembre Lieu : La Platine, Cité du design (Agora) Horaires : atelier en continu de 10h30 à 12h et de 14h à 17h Effectif : 6 à 8 personnes à la fois. Âge : à partir de 10 ans

Ateliers gratuits, sans réservation et dans la limite des places disponibles

Cité du design 3 rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 49 74 70 http://www.citedudesign.com La Cité du design-École supérieure d’art et design regroupe depuis janvier 2010 la Cité du design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, réunis sur un même site : l’ancienne manufacture d’Armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, la Région Rhône-Alpes et l’État (Ministère de la Culture), il est une plate-forme d’enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l’art. Les missions principales de la Cité du design sont les suivantes : › la sensibilisation de tous les publics au design ; › le développement de l’innovation par le design ; › la recherche en design ; › la production d’événements à forte notoriété tels que la Biennale Internationale Design Saint-Étienne ou les expositions annuelles à Saint-Étienne et à l’international. L’une des missions premières de la Cité du design est la sensibilisation de tous les publics au design : professionnels, acteurs publics, universitaires, grand public, etc. La Cité du design s’est dotée de différents outils pour s’adresser à tous : visites guidées pour les individuels ou les professionnels, actions de sensibilisation du grand public et des professionnels, ateliers jeunes publics, éditions, colloques et conférences. Elle met en place un accueil spécifique pour les publics scolaires et universitaires par de nombreuses visites guidées et des dossiers pédagogiques créés spécifiquement pour les enseignants. La Cité du design travaille également étroitement avec l’Éducation Nationale: formations des enseignants avec le PREAC (Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle) et projets menés avec les CDDP (Centre Départemental de Documentation Pédagogique). L’un des outils permettant cette sensibilisation est la création d’événements permettant la découverte du design et son appropriation: expositions, Biennale Internationale Design Saint-Etienne, colloques, conférences, etc. Ces événements permettent de rendre compte de l’évolution actuelle du design dans la société et de faire connaître le potentiel d’innovation du design. La Cité du design créé ainsi sur le territoire stéphanois des grands rendez-vous annuels attractifs abordant le design par diverses thématiques pour en faire découvrir tous ses champs d’application. Quelques chiffres : Depuis son ouverture : 129 180 visiteurs pour L’objet du design (exposition inaugurale) : 40 000 visiteurs Biennale 2010 : 85 000 visiteurs, 650 designers exposants, 627 groupes scolaires, 103 groupes de professionnels. Accès en Tram : T1 et T2, arrêt Cité du design Accès en voiture : Bruxelles, Milan, Marseille, Lyon par A47. Rejoindre A72, Sortie 14 (Zenith Saint-Étienne Métropole) Barcelone, Paris, Clermont-Ferrand par A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers Le Puy-en-Velay, Firminy par RN88, rejoindre A72, Sortie 12 (Stade Geoffroy GUICHARD) prendre le Boulevard Thiers

Des étudiants diplômés de l’ESAD Saint-Étienne en 2024 et 2025 proposent des ateliers gratuits et en accès libre.

Emma DUPLANIL, DNSEP Art Mention ACDC_espaces 2025, ESADSE © Alexandre Beltrand